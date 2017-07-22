После выхода на пенсию Путин собирается спасать исчезающие виды животных

В пятницу, 21 июля, беседуя с воспитанниками учебного центра «Сириус» в Сочи, российский лидер ответил на вопрос одного из подростков об уходе с поста президента. Путин сказала. Что пока что не решил, хочет он или нет оставить пост главы государства. В ходе прямой линии с детьми под названием «Недетский разговор», проходившей накануне в курортном городе, Владимир Владимирович поведал, что пока что не принял окончательного решения касательно того, оставаться ли ему на главном посту страны или нет. Таким был ответ президента на вопрос одного из участников встречи о том, не хотел бы он « на один день снять с себя этот груз».



По словам главы государства, он считает себя «обычным человеком», хотя его работу «обычной не назовешь в связи со спецификой». «Я строю свой график так, чтобы у меня оставалось время на творческое развитие, послушать музыку, на занятия спортом, общение с друзьями. Я привык жить так еще до того, как стал президентом», — поделился личным с подрастающим поколением Путин. И добавил, что пока не определился, будет ли «продолжать работу в качестве президента».

Также российский лидер рассказала, что, помимо политики и управления страной, есть не мало сфер, которые его интересуют. В частности – экология. По словам Владимира Владимировича, в перспективе он охотно занялся бы спасением исчезающих видов животных.