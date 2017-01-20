Землетрясение, магнитуда которого составила 6,7, случилось у Соломоновых островов

Речь идет о землетрясении магнитудой 6,7, которое сегодня случилось у Соломоновых островов. Это сообщение принадлежит Геологической службе США.







Здесь сообщили, что эпицентр подземных толчков расположился приблизительно в 57 км на юго-запад от города Киракира. Что касается глубины залегания очага землетрясения, она составила 33 км.





В СМИ нет информации о пострадавших. Ничего не известно о разрушениях. Нет никаких данных об угрозе возникновения цунами.





Текст:

Т. Сокот



