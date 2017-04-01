Происшествие в Бангладеше: затонул второй за эту неделю паром

О происшествии известно следующее: паром затонул на реке Мегна, центральная часть Бангладеш. Погибли люди - как минимум три человека. До сих пор десять считаются пропавшими без вести. Это сообщение принадлежит полиции округа Сонаргаон.







В правоохранительных органах сообщили, что инцидент случился приблизительно в 16:00 по местному времени (13:00 мск). Паром, на котором находилось более 40 пассажиров, перевернулся. Причина случившегося - перегруз в условиях сильного волнения.





Многие, кто находившихся на борту, смогли самостоятельно выбраться из воды. Да и само судно находилось рядом с берегом.





Этот инцидент на протяжении этой недели уже второй. Так, во вторник, 28 марта, затонул паром на реке Пангучи, южная часть Бангладеш. В полиции сообщили, что обнаружить удалось тела 14 погибших. До сих пор 13 человек до сих пор считаются пропавшими.





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Т. Сокот



