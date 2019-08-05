О сломанных запястьях и гематомах: в прошлом году десятки полицейских причинили боль мигрантов, которых депортировали в Германию

Напомним, что в прошлом году 284 офицера подверглись нападению во время депортации, и 71 из них ранили, информируют общественность представители федеральной полиции.







Нападения произошли во время инцидентов, связанных с депортационными рейсами, за которые отвечает Федеральная полиция. В 2017 году приблизительно 274 офицеров подверглись нападению при попытке депортировать иностранцев.





Полиция не уточнила тяжести телесных повреждений. В отчете не было детальной информации об обстоятельствах, при которых такие тяжелые телесные повреждения были причинены.





Во многих случаях депортированные лица действовали более жестоко. Руководитель федерального полицейского управления Эрнст Уолтер, сопровождавший людей на многих рейсах депортации, сказал, что во время таких операций сотрудники подвергались «ударам ногами и ударами в голову».





Один офицер сказал, что у его коллеги по работе "синяки, гематы и даже сломанные запястья". Он отметил, что опасность для здоровья также представляет собой серьезную угрозу, поскольку депортированные, некоторые из которых являются наркоманами и переносят инфекции, кусают офицеров. И в одном случае человек откусил кусок своего языка, а затем плюнул кровью на сопровождающего его офицера.





Однако, не только насилие ставит под угрозу офицеров, но депортированные научились использовать «отрепетированные удары ногами», чтобы эффективно остановить процесс депортации. В общей сложности 1637 депортаций остановили по причине «актов сопротивления» в аэропортах. Армин Шустер, старший депутат от правящего Христианско-демократического союза (ХДС), отметил, что «агрессивное поведение» депортированных лиц окупается, потому что авиакомпании и пилоты «слишком часто» отказываются перевозить пассажиров с применением насилия.





В последние годы в Германии наблюдается приток мигрантов и лиц, ищущих убежища. Большинство прибыло из стран Африки к югу от Сахары и с Ближнего Востока, массово въезжая в страну из-за мягкой миграционной политики. Канцлер Ангела Меркель, как известно, в 2015 году сказала, что Германия может «управлять» приемом и обработкой большого количества мигрантов. Некоторые из них остались, избегая отправки домой.





Согласно правительственным данным в 2018 году депортировали приблизительно 23 600 лиц, которым отказали предоставить убежище. За тот же период около 31 000 депортаций не состоялись по разным причинам, в основном по причине отсутствия проездных документов. Кроме того, к концу прошлого года в Германии проживало 236 000 иностранцев со статусом «необходимо покинуть страну», большинство из которых, как утверждается, были отвергнуты просителями убежища.





Текст: Т. Сокот



