О сломанных запястьях и гематомах: в прошлом году десятки полицейских причинили боль мигрантов, которых депортировали в Германию
05.08.2019 09:36 / Общество / Прочли: 373 человек
Иностранцы, которых планируют снова депортировать в Германию, бьют по ногам полицейских, участвуют в «репетируемом» насилии и даже кусают свои собственные языки, чтобы избежать отправки домой, сообщается в новом докладе.
Напомним, что в прошлом году 284 офицера подверглись нападению во время депортации, и 71 из них ранили, информируют общественность представители федеральной полиции.
Нападения произошли во время инцидентов, связанных с депортационными рейсами, за которые отвечает Федеральная полиция. В 2017 году приблизительно 274 офицеров подверглись нападению при попытке депортировать иностранцев.
Полиция не уточнила тяжести телесных повреждений. В отчете не было детальной информации об обстоятельствах, при которых такие тяжелые телесные повреждения были причинены.
Во многих случаях депортированные лица действовали более жестоко. Руководитель федерального полицейского управления Эрнст Уолтер, сопровождавший людей на многих рейсах депортации, сказал, что во время таких операций сотрудники подвергались «ударам ногами и ударами в голову».
Один офицер сказал, что у его коллеги по работе "синяки, гематы и даже сломанные запястья". Он отметил, что опасность для здоровья также представляет собой серьезную угрозу, поскольку депортированные, некоторые из которых являются наркоманами и переносят инфекции, кусают офицеров. И в одном случае человек откусил кусок своего языка, а затем плюнул кровью на сопровождающего его офицера.
Однако, не только насилие ставит под угрозу офицеров, но депортированные научились использовать «отрепетированные удары ногами», чтобы эффективно остановить процесс депортации. В общей сложности 1637 депортаций остановили по причине «актов сопротивления» в аэропортах. Армин Шустер, старший депутат от правящего Христианско-демократического союза (ХДС), отметил, что «агрессивное поведение» депортированных лиц окупается, потому что авиакомпании и пилоты «слишком часто» отказываются перевозить пассажиров с применением насилия.
В последние годы в Германии наблюдается приток мигрантов и лиц, ищущих убежища. Большинство прибыло из стран Африки к югу от Сахары и с Ближнего Востока, массово въезжая в страну из-за мягкой миграционной политики. Канцлер Ангела Меркель, как известно, в 2015 году сказала, что Германия может «управлять» приемом и обработкой большого количества мигрантов. Некоторые из них остались, избегая отправки домой.
Согласно правительственным данным в 2018 году депортировали приблизительно 23 600 лиц, которым отказали предоставить убежище. За тот же период около 31 000 депортаций не состоялись по разным причинам, в основном по причине отсутствия проездных документов. Кроме того, к концу прошлого года в Германии проживало 236 000 иностранцев со статусом «необходимо покинуть страну», большинство из которых, как утверждается, были отвергнуты просителями убежища.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Адвокаты Эпштейна, недовольные решением о самоубийстве, обещают провести независимое расследование
19.08.2019 12:07 / ОбществоЮридическая команда Джеффри Эпштейна заявила, что они не согласны с постановлением судмедэксперта о том, что и...
О приказе президент Венесуэлы разблокировать границу с Колумбией
19.08.2019 12:07 / В миреНапомним, что ранее закрытую госграницу с Колумбией вновь открыли по решению главы венесуэльского государства ...
Федор Конюхов отправился на Северный полюс: он планирует рисовать картину
19.08.2019 12:01 / ОбществоРечь идет о российском путешественнике Федоре Конюхове, который увлекается живописью. Он проинформировал общес...
Инцидент на "мосту Кличко" в Киеве: в этот раз снова треснуло стекло
19.08.2019 11:55 / ПроисшествияЭтот инцидент случился на новом пешеходном мосту в Киеве, который напомним, открыли еще в конце мая. В общем, ...
Приблизительно 18 тысяч венесуэльцев въехали в Колумбию после того, как открытия границы
19.08.2019 11:49 / ПроисшествияНе менее 18 тысяч граждан Венесуэлы въехали на территорию Колумбии после того, как открыли границы. Это оценки...
Представитель Лукашенко о дорогом велосипеде президента
19.08.2019 11:46 / ОбществоОбратим внимание на сообщение пресс-секретаря Александры Лукашенко Натальи Эйсмонт. Она ранее прокомментировал...
В силу вступил закон о штрафах за кражу электричества
19.08.2019 11:27 / ЭкономикаВ начале июня месяца в России вступил в силу закон, вводящий штрафы за повторное незаконное подключение не тол...
Американец Пилли: в США умерла «самая умная» собака в мире
19.08.2019 11:25 / ОбществоСуть сообщения в том, что скончалась собака по кличке Чейсер. Ранее она прославилась своей способностью запоми...
Швыдкой о мини-сериале «Чернобыль»: в общем, его нельзя назвать антироссийским
19.08.2019 11:24 / ОбществоРечь идет об американском мини-сериале «Чернобыль», который не является русофобским. Это мнение принадлежит сп...
Силуанов жизнь в кредит – это норма
19.08.2019 11:17 / ОбществоОбратим внимание на сообщение министра финансов Антона Силуанова в кулуарах Петербургского международного экон...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар