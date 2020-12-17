NASA о приближении к Земле пяти астероидов





Три астероида приблизились к Земле сегодня. В диаметре астероиды составили от 10 до 24 метров. Ближайший из них должэн приблизиться к Земле на расстояние в пределах 323 тысяч км.

Что касается остальных двух астероидов, то они приблизятся к Земле в пятницу. Их диаметр должен составить 6,8 метра и 30 метров.

Что касается астероида меньшего диаметра, то он приблизится к Земле на расстояние в 57,1 тысячи км. Другой же должен приблизитьься в 7 млн км от планеты.

Текст: Т. Сокот



