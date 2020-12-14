Казначейство и коммерция США подверглись кибератаке
14.12.2020 11:32 / Криминал / Прочли: 417 человек
США не сообщили, кто стоит за атакой на их казначейство и коммерцию.
США издали экстренный приказ после обнаружения взлома их казначейства и торговли.
Всем федеральным гражданским агентствам приказано отключиться от SolarWinds, инструмента компьютерной сети, который используется «злоумышленниками».
США публично не назвали, кто стоит за атакой.
Инцидент произошел менее чем через неделю после того, как компания по кибербезопасности FireEye сообщила, что ее хакерские инструменты были украдены в результате взлома.
В своем приказе Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (Cisa) заявило, что текущий взлом имеет высокий потенциал компрометации правительственных систем.
Техническая фирма SolarWinds, разработавшая инструмент, заявила в Twitter, что пользователям ее платформы Orion следует немедленно выполнить обновление, чтобы устранить «уязвимость в системе безопасности».
FireEye сообщила в своем блоге, что в начале этого года определила «глобальную кампанию» по взлому компьютерных сетей частных и государственных организаций путем вставки вредоносного кода в обновления программного обеспечения.
Фирма сообщила, что это включает обновления SolarWinds Orion, которые предоставляют злоумышленникам удаленный доступ к среде жертв.
Он добавил, что кампания продемонстрировала «высококлассное профессиональное мастерство и ресурсы», соответствующие действиям спонсируемых государством злоумышленников.
Три человека, знакомые с расследованиями последней атаки, сообщили, что за этим взломом стоит Россия.
В заявлении на Facebook министерство иностранных дел России назвало обвинения «безосновательными».
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Медики Якутии тоже получили вакцину от COVID-19
29.12.2020 23:44 / ОбществоИнтересно мнение вице-премьера правительства Якутии Ольги Балабкиной. Она заявила, что работники медучреждений...
Диетолог о продуктах для борьбы с облысением
29.12.2020 23:41 / ОбществоДиетолог Райан Раман заявил, что потреблять авокадо позволит людям серьезно замедлить выпадение волос. ...
Военный эксперт о том, почему США не смогут отобрать Арктику у России
29.12.2020 23:39 / В миреСША до 2050 года не построят серьезный ледокольный флот. Это мнение принадлежит военному эксперту Михаилу Алек...
Врач о том, почему здоровые россияне находят у себя симптомы коронавируса
29.12.2020 23:38 / ОбществоНа период пандемии коронавируса у большинства граждан обостряются тревожные и депрессивные состояния. Это мнен...
Эксперты предрекли миру дефицит бананов
29.12.2020 23:35 / ОбществоПо причине извержения вулкана Сангай в Эквадоре в мире возможен дефицит бананов. ...
Covid: в Южной Африке зарегистрирован миллион случаев заражения
29.12.2020 23:33 / В миреВ Южной Африке наблюдается устойчивый рост случаев заболевания, вызванного новым вариантом коронавируса....
Самарские ученые имели возможность разработать подлодку-др
29.12.2020 23:31 / НаукаВ Самаре инженеры провели испытания своего изобретения. Речь идет о многофункциональном дроне-подлодки. ...
Эксперт о способе сэкономить на покупке валюты
29.12.2020 23:30 / ЭкономикаЭксперты говорят о том, что практически невозможно определить, в какой день курс валюты будет расти, а в какой...
Игровой зал Вулкан 777 подарит возможность насладиться лучшей игровой продукцией
29.12.2020 21:16 / ОбществоМногие люди регулярно развлекаются в интернете. Отыскать требуемое развлечение можно после посещения казино Ву...
Где найти актуальную информацию по кредитам и займам
29.12.2020 21:10 / ОбществоБанковские продукты, а также предложения микрофинансовых компаний, пользуются растущей популярностью. ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар