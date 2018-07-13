Госпитализирован после нападения экс-посол Великобритании

Представители полиции тщательно рассматривают этот инцидент в качестве попытки ограбления.



В общем, 74-летнего дипломата жестоко избили двое молодых людей на вокзале Виктория. У него поврежден левый глаз, нос и губы.

Полиция уже арестовала нападавших. Их имена не известны.

Супруга пострадавшего баронесса Мейер заявила следующее: - "Совершенно потрясена жестоким нападением. Он ничего не помнит. Поначалу я подумала, что атака политически мотивирована, однако, по мнению полиции, это не так".

Текст: Т. Сокот



