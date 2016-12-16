Сумки Луи Витон: насколько оправдана высокая цена

История легендарных сумок Луи Витон начала полтора столетия назад. Бренд стал одним из первых, кто презентовала на рынок аксессуары класса "премиум". Отличительной их чертой стало безупречное качество, совершенство во всем. За сумки Луи Витон люди готовы платить высокую цену, они неизменно становятся лидерами продаж во всех городах мира.

Почему высокая цена оправдана?

Переплачивать за бренд – это явление уже стало привычным для современного рынка. Торговый дом Луи Витон в этом плане является абсолютным исключением. Популярность его продукции обусловлена тщательно продуманным дизайном моделей и использованием самых качественных материалов. Высокую цену люди платят за «вечный» аксессуар, который прослужит долгие годы, а не громкое имя производителя.



Еще 20-30 лет назад никого не удивляло, что при пошиве сумок используется ручной труд. Сегодня подобный подход к производству аксессуаров – явление исключительно редкое. Но только не для бренда Луи Витон, он и здесь стал исключением из правил. Каждое изделие в коллекции изготавливается с применением ручного руда мастера. На одну сумку он тратит порядка 10-15 рабочих часов, на отбраковку и выбор сырья времени уходит еще больше. Торговый дом никогда не применяет в производстве бюджетные материалы. Только самая лучшая телячья кожа, в которой недопустимо наличие даже мельчайших дефектов, и запатентованная ткань канва. Особенности производства последней компания держит в строжайшем секрете.



К выбору фурнитуры французский производитель предъявляет не менее жесткие требования. Для ее изготовления используют высококачественную латунь. Каждый элемент маркируется монограммой LV.

Луи Витон не подчиняется моде?

Сумки Луи Виттон интернет-магазин представляет в достаточно большом ассортименте. Вызывает удивление тот факт, что бренд при производстве аксессуаров не следует модным тенденциям. Годы доказали, что Луи Витон всегда находится несколько в стороне от суматошного мира фэшн-индустрии. В условиях, когда все остальные модные дома стремятся опередить друг друга в воплощении актуальных тенденций, французский торговый дом идет своим путем.



Модели Alma, Speedy и Papillon почти сто лет составляют основу производственных линеек бренда. Их фасон и безупречное исполнение никогда не выйдут из моды. Эти три сумки стали «классикой жанра», ими стремятся обладать все: от голливудских звезд до обычных женщин.



Секрет неизменной популярности этих трех моделей предельно прост: они создают идеальный женский образ во всех возможных жизненных ситуациях. Alma – эталон изящества и утонченности. Дизайн этого аксессуара был разработан специально для Коко Шанель. Икона стиля, как назвали женщину еще при жизни, практически не расставалась с удобной и одновременно элегантной сумкой в виде трапеции. Коко Шанель личным примером продемонстрировала, что модель Alma – идеальное решение и для работы, и для светского мероприятия.



Speedy – выбор для тех, кто предпочитает вести активный образ жизни. По форме сумка напоминает сундучок, отличительной чертой которого является вместительность. На работу, прогулку, встречу с друзьями или поездку за город – в каждой из этих ситуаций аксессуар будет уместен.



В начале 60-х годов прошлого столетия всех модниц покорила модель Papillon. Небольшой цилиндр с двумя ручками по бокам стал неизменным спутником всех модниц того периода. Не утратила актуальности сумочка и сейчас.



Несмотря на востребованность классических моделей, дизайнеры Луи Витон каждый сезон радуют поклонников новыми решениями. Они не боятся экспериментировать с фасонами и цветами, потому всегда остаются в выигрыше. Французский бренд оправданно устанавливает на свои аксессуары высокую цену, а покупатели делают абсолютно осознанный выбор в их пользу уже более ста лет.