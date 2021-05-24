Климат: тысячи людей присоединились к протесту в Австралии
24.05.2021 10:03 / В мире / Прочли: 319 человек
Австралия давно сталкивается с критикой за неудачи в климатической политике.
Тысячи австралийских детей выходят из школы, чтобы принять участие в акциях протеста, призывающих принять меры по борьбе с изменением климата.
Ожидается, что в митингах School Strike for Climate по всей стране примут участие до 50 000 учеников.
Это последняя массовая кампания молодежи, призывающая к действиям в связи с климатическим кризисом.
Австралия уже давно сталкивается с критикой за отказ ставить более амбициозные цели по выбросам.
17-летний Дэвид Сориано, участвовавший в митинге в Сиднее, сказал, что он беспокоится о будущем и хочет, чтобы правительство рассматривало молодежное движение «как то, с чем нужно считаться».
Сориано сказал, что он столкнулся с усилением волн тепла и низким качеством воздуха в Западном Сиднее, где живет.
Протестующие также призывают к отказу от новых угольных, нефтегазовых и газовых проектов в Австралии, включая скандальную шахту Адани.
Индийская компания Adani Enterprises подверглась критике в некоторых частях Австралии за разработку новой угольной шахты.
Протестующие также хотят к 2030 году 100% -ное производство и экспорт энергии из возобновляемых источников, а также планы по отказу от рабочих мест, связанных с ископаемым топливом.
«Я надеюсь, что правительство гас услышит», - добавил он.
Премьер-министр Скотт Моррисон неоднократно подвергался критике из-за климатической политики и международного давления с требованием активизировать усилия по сокращению выбросов.
На глобальном климатическом саммите в прошлом месяце Моррисон сопротивлялся призывам установить более амбициозные цели по выбросам углерода, в то время как другие крупные страны пообещали более глубокие сокращения.
«Будущие поколения ... будут благодарить нас не за то, что мы обещали, а за то, что делаем», - сказал Моррисон на саммите.
Австралия - один из крупнейших в мире источников выбросов углерода на душу населения.
По данным научных и погодных агентств, с момента установления национальных рекордов в 1910 году в стране в среднем потеплело на 1,4 ° C.
Это привело к увеличению числа экстремальных погодных явлений, в том числе лесных пожаров.
Правительство заявило, что меры по сокращению выбросов парниковых газов будут сосредоточены на технологиях.
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