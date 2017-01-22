23 человека пропали без вести в результате схода лавины на отель в Италии

23 человека до сих пор считаются пропавшими без вести в ходе схода лавины, которая накрыла отель Rigopiano di Farindola, горный массив Гран-Сассо, центр Италии. Это сообщение принадлежит префектуре города Пескара.







В заявлении префектуры сказано, что "пропавшими без вести считаются 23 человек из тех, что числятся в официальных списках гостей отеля, а также исходя из других собранных свидетельств". Однако, эти цифры необходимо уточнять, поэтому они не могут считаться окончательными.





Ранее в СМИ была информация о том, что число жертв увеличилось до пяти, учитывая, что найдено было еще одно тело. Число обнаруженных живыми к этому времени достигло 11 человек. Из них двоих должны были поднять на поверхность из-под толщи снега и обломков.





Несколько слов о поисково-спасательной операции. Она в настоящий момент "крайне сложная". Об этом общественность проинформировал глава Департамента гражданской защиты Фабрицио Курчо.





Мощную лавину спровоцировали подземные толчки и сильные снегопады. Она сошла на отель Rigopiano, который расположен на высоте 1200 м, практически полностью накрыв четырехэтажное здание.





Метеослужбы сообщили, что во всех Апеннинах в центральной области Абруццо до сих пор сохраняется опасность схода лавин. В сводке на специализированном сайте сказано, что "непогода последней недели и интенсивные осадки привели к накоплению большого количества снега. Вероятность схода лавин высока, особенно в случае повышения влажности и температуры". Напомним, что эта сводка отображает мониторинг погоды в итальянских горах.





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Т. Сокот



