Видео, в котором королевская кобра пьет водичку из бутылки, подорвало Интернет
Сильная засуха держится в Индии не первую неделю, вынуждая обезвоженных, страдающих от жажды животных, которые в более благоприятные времена не приблизились бы к человеческому жилью, искать спасения у людей.
Южная Индия страдает от сильной засухи, водоемы пересохли, и жажда вынуждает диких животных в поисках живительной влаги подбираться поближе к жилищам опасных двуногих существ, соседства с которыми в обычной ситуации представители фауны избегали бы. Так и эта трехметровая королевская кобра, самая крупная ядовитая змея на планете, в попытке раздобыть хоть какое-нибудь количество воды приползла в одну из местных деревень под названием Кайга.
И здешние жители, зная, что этот вид обычно всеми способами старается избегать конфронтации с людьми, напоили одну из самых опасных в мире змей. Человеческое сострадание взяло верх над страхом. Люди поняли, что кобру к ним привели непреодолимая жажда и отчаяние, и сжалились над ней. Сельчане устроили целую спецоперацию по спасению кобры. Во избежание нападения рептилии на человека, один из крестьян держал гигантскую змею за хвост, пока другой с бутылкой в руках поил одно из самых ядовитых пресмыкающихся на планете из пластиковой бутылки, словно ребенка. Сначала индиец плеснул немного воды на капюшон кобре, чтобы ее немного остудить, а затем поднес горлышко бутылки с искрящейся струйкой воды к ее голове — и величественная рептилия принялась жадно пить.
Видео, на котором было запечатлено спасение королевской кобры, уже набрало в Сети свыше двух миллионов просмотров.
Текст: Е. Скобелева