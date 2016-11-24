Пожар в ЦУМе потушен

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар, случившийся на кухне ресторана в здании ЦУМа в Москве. Возгорание привело к задымлению в системе вентиляции. Пострадавшие в результате случившегося отсутствуют. Это сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.







Напомним, что семиэтажное здание Центрального универсального магазина (ЦУМ) строили в 1906 году. Сегодня это объект культурного наследия регионального значения. Его общая площадь составила 64 тыс. кв. м. Из них приблизительно 60 тыс. сдается в аренду.

Сейчас этим торговым комплексом управляет ОАО "Торговый дом ЦУМ". Владелец 100% акций ОАО - панамский European Capital Investment Fund. Многочисленные СМИ информируют общественность о том, что компания продолжает действовать в интересах российской группы Mercury.

В пресс-службе сообщили, что "задымление в здании произошло в результате возгорания жировых отложений на минус первом этаже в помещении кухни ресторана в ЦУМе. Пожар ликвидирован, его площадь составила 2 кв. м, пострадавших нет".

Потушив огонь, пожарно-спасательные подразделения проветривают все помещения.





На месте происшествия активно работали более 60 сотрудников МЧС. В своей работе они задействовали 19 единиц техники. Из здания эвакуировали приблизительно 1 тыс. человек.





Движение транспорта на прилегающих к ЦУМу улицах было затруднено. Это было связано с установленной техникой МЧС.





Текст:

Т. Сокот



