В результате ДТП в Петербурге погибли два человека

Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге. Один человек госпитализирован. ДТП случилось в Невском районе Санкт-Петербурга. Это сообщение управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.







В полиции сообщили, что "водитель Ford совершил выезд на тротуар, наезд на пешеходов с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибли двое мужчин-пешеходов, женщина-пешеход госпитализирована в состоянии средней тяжести".





В автомобиле серьезно пострадавшие отсутствуют. Инцидент случился приблизительно в 10:40 мск на Дальневосточном проспекте.





По факту ДТП начата проверка.





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Т. Сокот



