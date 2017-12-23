В результате ДТП на Ставрополье погибли два человека, в числе пострадавших пять

Случившееся прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по краю Олег Дегтярев, сообщив о том, что в этом ДТП погибли два человека, а в числе пострадавших – 5 человек.



Характер ДТП следующий – оно произошло с участием маршрутного автомобиля и грузовой "Газели", Кочубеевский район Ставропольского края.

Дегтярев по этому поводу сообщил следующее: - "вблизи поселка Свистуха произошло ДТП с участием маршрутного транспортного средства и грузовой "Газели".

Остальная информация на предмет этого происшествия.

Текст: Т. Сокот



