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Дональд Трамп расценивает попытки «пересчитать» результаты выборов как мошенничество

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Дональд Трамп расценивает попытки «пересчитать» результаты выборов как мошенничество

27.11.2016 16:14 / Политика / Прочли: 191 человек

Избранный президент США назвал попытки пересмотреть итоги мынувших выборов, предпринимаемые его оппонентками – представительницей партии «зеленых» Джил Стайн и демократкой Хиллари Клинтон, дословно, «мошенничеством».

Новоиспеченный глава Соединенных Штатов миллиардер Дональд Трамп считает мошенничеством попытки перепроверить итоги выборов в отдельных штатах. На таком пересчете бланков, брошенных в урны избирателями, настаивает недавняя претендентка на президентское кресло от «зеленых» (политическая сила, делающая упор на экологию. – Авт.) Джилл Стайн. Как известно, вскоре к коллеге присоединилась с подобными требованиями и госпожа Хиллари Клинтон, экс-кандидат на главную должность страны от Демократической партии США. Клинтон и Стайн намерены добиваться пересмотра итогов голосования в самых крупных штатах. 

Трамп на этот счет сказал: «Американский народ свое мнение выразил, выборы окончены. И, как сама госпожа Клинтон сказала, когда поздравляла меня и одновременно признавала собственное поражение, «мы должны принять этот результат и смотреть в будущее».

Кроме того, новоизбранный президент, инаугурация которого назначена на конец января, обвиняет представительницу «зеленых» Джилл Стайн в том, что она замышляет присвоить себе средства, собранные в виде пожертвований на процедуру пересчета голосов. Ведь в Америке кандидат, у которого возникли подозрения, что с голосами избирателей провели какие-то манипуляции в пользу его оппонента, должен сам собрать деньги на процедуру их пересмотра. Трампу кажется очевидной цель, преследуемая госпожой Стайл, которая набрала по итогам президентской гонки лишь около 1% симпатий американцев, выраженных галочками в бланках для голосования.

«Этот пересмотр для Стайл, набравшей не более одного процента голосов избирателей и даже не баллотировавшейся во всех штатах, является всего-навсего способом набить свои пустые карманы деньгами, и тратить их на этот ничего не меняющий для нее пересчет она уж точно не станет», – высказался в адрес оппонентки Трамп. «Зеленые замыслили провернуть дельце с выборами. Но результаты народного волеизъявления уже признаны всем миром, и их необходимо уважать, а не спекулировать ими, как Джилл Стайн», – добавил политик.

Известно, что по состоянию на данный момент Джилл Стайн собрано уже свыше пяти миллионов долларов пожертвований на пересчет результатов голосования в штате Висконсин. То же самое она намерена сделать и для Пенсильвании и Мичигана. Сегодня в штабе Клинтон заявили, что поддержат Стайн с той целю, дабы пересчет «прошел справедливо для всех сторон». В трех упомянутых штатах Трамп обогнал Клинтон с небольшим отрывом.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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