В московских аэропортах Шереметьево и Домодедово отменили 20 авиарейсов

Двадцать рейсов отменили в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево. Известно, что задерживаются еще 16 рейсов. Это данные портала "Яндекс.Расписание".







Так, по состоянию на 9:15 мск 12 января в Шереметьево отменили 16 рейсов. Задержаны были еще 9 рейсов. В Домодедово отменили 4 рейса. Известно, что 7 рейсов будет выполняться с предельным опозданием.





Сейчас о причинах задержек ничего не известно.





Гидрометцентр РФ прокомментировал погоду, сообщив, что в Московском регионе ожидается облачная погода, местами возможен небольшой снег, на дорогах скорее всего вероятна гололедица.





Текст: Т. Сокот



