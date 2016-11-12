В ЕАО по причине снега закрыли междугородное автобусное сообщение

Междугородное автобусное сообщение сегодня временно прекратило свою работу в Еврейской автономной области. Причина – непогода. Поэтому и гражданам рекомендовали, чтобы они пользовались поездами. Это сообщение пресс-службы Главного управления МЧС по региону.







В МЧС сообщили, что "ограничения введены из снегопада и снежного наката на дорогах", - сказали в пресс-службе. В ведомстве рекомендовали гражданам воспользоваться услугами железнодорожного транспорта. "Дата и время открытия дорог для движения автобусов будет объявлена дополнительно".





Напомним, что в Хабаровском крае и в Еврейской автономной области снег начался поздним вечером.





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Т. Сокот



