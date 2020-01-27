Поп-звезда Билли Эйлиш - победитель в Грэмми

18-летняя девочка также выиграла альбом года за свой дебют «Когда мы все засыпаем», «Где мы идем», который был записан в ее детском доме в Лос-Анджелесе.



Она заменяет Тейлор Свифт как самого молодого человека, когда-либо получавшего награду.

«Я много шучу над этими вещами, но я искренне хочу сказать, что я так благодарен», - сказал певец.

Эйлиш одержал победу во всех номинациях «большой четверки» Грэмми - песня года, запись года, альбом года и лучший новый исполнитель.

Она первая, кто достиг такого результата после Кристофера Креста в 1981 году.

Ее старший брат, Финнеас О'Коннелл, также выбрал продюсера года за его работу над альбомом Эйлиша.

Эйлиш был поражен степенью ее господства наград.

Ранее на красной ковровой дорожке певица говорила, что чувствует себя самозванкой.

«Я чувствую, что меня здесь не должно быть», - пошутила она. «Я чувствую, что они случайно впустили вентилятор».

Среди других крупных победителей вечера были Lil Nas X и Лиззо, которая получила три приза.

Певица также открыла церемонию и вместе с ведущей Алисией Киз отдала дань уважения баскетбольной звезде Коби Брайант.

Текст: Т. Сокот