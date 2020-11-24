Пекин пригласил страны, чтобы они приняли участие в создании лунной базы





Эту ситуацию прокомментировал замглавы Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления (CNSA) Пэй Чжаоюй. Он говорит, что "У нас есть основные технологии, необходимые для изучения Луны. На следующем этапе планируем создать площадку для более эффективных научных исследований. Мы предлагаем международному сообществу принять участие в программе по созданию лунной научно-исследовательской станции. На ней можно будет в течение длительного промежутка времени реализовывать научные проекты".





Текст: Т. Сокот



