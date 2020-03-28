О том, что протесты в Гонконге увеличили безработицу

Это произошло на фоне не утихающих в специальном административном районе КНР в течение нескольких месяцев антиправительственных протестных акций. Это свидетельствует об ухудшении экономической ситуации на острове.



Напомним, что в первой половине года показатель безработицы не превышал следующий процент - 2,8%. Только на протяжении последних трех месяцев индикатор увеличился на 0,1%.

Только худшую ситуацию на рынке труда можно наблюдать в сфере услуг. В результате, пострадал сектор общепита. Тоже касается розничной торговли. Не исключается гостиничный бизнес и туризм.

Текст: Т. Сокот



