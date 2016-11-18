На Алтае тренера будут судить за интимную связь с 15-летней спортсменкой

Перед судом в Алтайском крае предстанет мужчина 57 лет, бывший сотрудник ДЮСШ, которого обвиняют в неоднократных половых сношениях со школьницей.

Бывшему тренеру-преподавателю одной из детско-юношеских спортивных школ следственными органами краевого СУ СКР предъявлено обвинение в растлении ребенка, не достигшего 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 134 УК РФ). Мужчина находится под домашним арестом, сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Первый секс с 15-летней воспитанницей случился у обвиняемого в мае 2014 года. После совращения противозаконная интимная связь продолжалась у них регулярно до достижения девушкой возраста сексуального согласия – 16 лет.

Расследование продолжается. Следователи собирают доказательную базу. Им предстоит выяснить причины и условия, которые способствовали совершению преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней спортсменки. По итогам расследования будет направлено представление в органы образования с требованием привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение столь «неформальных» связей между преподавателем и ученицей.

Санкции ч. 1 ст. 134 УК РФ предусматривают до 480 часов обязательных работ либо до четырех лет принудительных работ, ограничения или лишения свободы. При этом если преступление связано с определенной деятельностью (например, обучением детей в спортивной секции), то может быть наложен запрет заниматься ей на срок до 10 лет.