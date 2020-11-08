Шторм Эта обрушился на Кубу, опустошив Центральную Америку





Ожидается, что это вызовет опасный штормовой нагон и ливневые наводнения в стране.

Эта уже проехала через районы Гватемалы, где 150 человек погибли или пропали без вести.

Ожидается, что он направится в южную часть Флориды, где в настоящее время действуют службы предупреждения об ураганах и тропических штормах.

Представители Национального центра ураганов США (NHC) проинформировали общественность о том, что шторм проходил над Кубой с устойчивыми ветрами со скоростью 65 миль в час (100 км / ч).

Он предупредил, что «на Кубе возможны значительные, опасные для жизни ливни и наводнения в реке».

Опасный штормовой нагон поднимет уровень на целых два-четыре фута выше нормального уровня прилива вдоль побережья Кубы, сообщает NHC.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель написал в субботу в Твиттере, что «перед лицом Eta нельзя терять время….».

В Гватемале после шторма погибло около 150 человек.

Шторм Эта обрушился на берег в Никарагуа во вторник как ураган четвертой категории с ветром 140 миль в час и проливными дождями. Затем он превратился в тропическую депрессию, когда переместился в соседний Гондурас, а затем в Гватемалу.

С тех пор он набрал силу и снова превратился в тропический шторм.

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи сказал, что только в Кеха, в центральном районе Альта-Верапас, опасались смертельной развязки 100 человек. Некоторые дома в Кеха залиты грязью менее 15 метров (50 футов).

Текст: Т. Сокот



