Шторм Эта обрушился на Кубу, опустошив Центральную Америку
08.11.2020 23:50 / Происшествия / Прочли: 432 человек
Ожидается, что шторм Eта спровоцирует наводнение на Кубе.На Кубу обрушился тропический шторм Этата, приносящий сильный ветер и проливной дождь.
Ожидается, что это вызовет опасный штормовой нагон и ливневые наводнения в стране.
Эта уже проехала через районы Гватемалы, где 150 человек погибли или пропали без вести.
Ожидается, что он направится в южную часть Флориды, где в настоящее время действуют службы предупреждения об ураганах и тропических штормах.
Представители Национального центра ураганов США (NHC) проинформировали общественность о том, что шторм проходил над Кубой с устойчивыми ветрами со скоростью 65 миль в час (100 км / ч).
Он предупредил, что «на Кубе возможны значительные, опасные для жизни ливни и наводнения в реке».
Опасный штормовой нагон поднимет уровень на целых два-четыре фута выше нормального уровня прилива вдоль побережья Кубы, сообщает NHC.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель написал в субботу в Твиттере, что «перед лицом Eta нельзя терять время….».
В Гватемале после шторма погибло около 150 человек.
Шторм Эта обрушился на берег в Никарагуа во вторник как ураган четвертой категории с ветром 140 миль в час и проливными дождями. Затем он превратился в тропическую депрессию, когда переместился в соседний Гондурас, а затем в Гватемалу.
С тех пор он набрал силу и снова превратился в тропический шторм.
Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи сказал, что только в Кеха, в центральном районе Альта-Верапас, опасались смертельной развязки 100 человек. Некоторые дома в Кеха залиты грязью менее 15 метров (50 футов).
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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