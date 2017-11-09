На юге Дагестана обнаружено новое месторождение золота

Геологи отыскали это месторождение золота рядом с селом Куруш, юг Дагестана. Это оказалась золотоносная структура. Ее ресурсную платформу специалисты рассматривают по категории P1-P2. Чтобы ее найти использовались средства государственного бюджета, информирует общественность Донской. Сейчас местные геологи заняты сравнительным анализом с иными месторождениями Северного Кавказа.







В предстоящем году задуман аукцион. По его итогам станет известно, у кого будет право на разработку месторождения. Активные поиски сейчас не проводятся. Чтобы эта была актуальной, нужно дополнительно обработать медь и пирит. В свою очередь профессионалы предупредили, что добывать золото в условиях высокогорья сложно – это очень трудоемкое дело.





Текст: Т. Сокот



