Как пополоскать полость рта перекисью водорода?

Некоторые люди используют ее, потому что дантист посоветовал или у человека сильный запах изо рта. В общем, причин много. Сам по себе метод не традиционный, но актуальный. Цель его применения – дезинфекция, а в стоматологии он используется, чтобы отбелить зубы. Ротовую полость и горло в случае ангины также дезинфицируют раствором пероксида водорода ‒ преимущественно 3%-й концентрации. Его применяют наружно с целью дезинфекции ссадин и ран, некоторых гинекологических заболеваниях, с целью остановить местное кровотечение, например, носовое.



Однако прямой перекись водорода очень суровый. Его нужно разбавлять водой. Сам по себе рецепт очень простой. Он предусматривает использование лишь воды и перекиси водорода. Давайте вместе приготовим этот раствор.

Готовим пероксид для полости рта

Налейте 1 стакан (240 миллилитров) теплой воды в темную бутылку. Используйте стеклянную или пластиковую посуду. Убедитесь, что используете дистиллированную или фильтрованную воду.

Размешайте 1 стакан (240 миллилитров) и 3% перекись водорода. Используйте только 3% перекись водорода. Все, что может быть выше, может повредить вашему здоровью, в том числе могут пострадать зубы.

Закройте бутылку, затем встряхните ее, чтобы совместить ингредиенты. Храните бутылку в прохладном, темном месте.

Полощите этим составом рот не чаще двух раз в день. Налейте жидкость для полоскания рта в чашку. Продолжительность полоскания приблизительно 30 секунд. Потом содержимое рта выплюньте. Прополощите рот водой.

Попытаемся приготовить ароматизированный состав для полости рта. Такой обычно используют в том случае, если человек не может выдержать вкус. Он готовится также как и обычный, только в конце добавляется, например, мята, либо от 7 до 10 капель эфирного масла. Не исключено, что вы можете использовать в качестве ароматизитора гвоздику, грейпфрут, лимон, розмарин или сладкий апельсин.

Не проглатывайте жидкость для полоскания рта.

Храните жидкость для полоскания рта в прохладном, темном месте.

Текст: Т. Сокот