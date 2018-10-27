Арсенал оружия нашли в грузовике мужчины, вырубившегося за рулем во Флориде
27.10.2018 11:31 / Происшествия / Прочли: 146 человек
Запас оружия, включая заряженные пистолеты и полуавтоматическую винтовку, нашли в кузове грузовика после того, как полиция Флориды обнаружила водителя без сознания за рулем.
Дэвида Голдаммера, которому всего 32 года, арестовали после того, как офицеры нашли его без сознания в пикапе с работающим двигателем. Говорят, что он припарковался перед переулком в Майами-Бич приблизительно в 1 час ночи в четверг.
Представители полиции говорят, что они зафиксировали запах алкоголя у мужчины, находившегося в машине. Голлдамер чуть не упал, когда его попросили выйти из автомобиля.
В грузовике нашли две открытые пивные бутылки, а также два заряженных пистолета. Представители полиции говорят, что у него также был пистолет в поясе штанов. Офицеры приказали Гольдамеру пройти тест на трезвость, но он отказался, и его взяли под стражу.
Когда досматривали его машину, специалисты обнаружили еще два заряженных пистолета, полуавтоматическую винтовку, перочинный нож со свастикой, бронежилет и большое количество боеприпасов.
В полиции не говорят, почему у Голдаммера из Южной Дакоты такой необычный запас в машине или что он делал в этом районе.
Представитель полиции Эрнесто Родригес своему партнеру сказал следующее: "…тревожит то, что в столь ранние утренние часы, есть человек, спящий за рулем под воздействием алкогольных напитков с арсеналом оружия в своем распоряжении". Это смертельная комбинация, и нам нужно понять, почему он был здесь, в Майами-Бич, или Южной Флориде, если на то пошло."
Гольдамера обвинили в том, что он открыто носит оружие.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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