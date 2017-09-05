Автомобиль. Новый vs бу
05.09.2017 15:53 / Автомобили / Прочли: 604 человек
Скупой платит дважды — эта поговорка лучше всего отражает исход битвы нового автомобиля против подержанного.
Разберемся в этом вместе с экспертами дилерскогоцентра компании SKODA «Авто Сити» и «Мейджор Авто».
Первая категория спора — цена. Вы скажите, что подержанный автомобиль 3-хлетнего возраста выиграет у нового. Однозначно, да. Счет становится 0:1. Однако, если вам не хватает некоторой суммы до покупки нового автомобиля, вы можете оформить кредит. Минимальная сумма, которая должна быть у вас на руках — 120 000 руб.. Cтавкаот 15% годовых. Кредит может быть предоставлен как по полному пакету документов, таки всего по двум документам. Предложение распространяется на все модели SKODA в любой комплектации.
Вторая категория оценки «лучшего автомобиля» - сервисное обслуживание. На новые автомобили марки SKODA , купленные на территории Российской Федерации, предоставляется 2-летняя гарантия без ограничения пробега с даты продажи автомобиля. На SKODA RAPID распространяется гарантия 3 года или до достижения пробега 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). Что это значит? А значит это то, что любые неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя устраняются средствами официального сервисного центра. Итого 1:1.
Третий пункт оценки - плановое техническое обслуживание (далее ТО). 2:1 в пользу нового автомобиля. В течение всего гарантийного срока эксплуатации вам необходимо будет менять только расходные материалы: масло, фильтры, колодки. Тем самым ТО на новую машину будет гораздо дешевле, чем на бывшую в употреблении. При достижении автомобилем 3-х летнего возраста многие детали будут требовать замены. И ТО даже в гаражной мастерской встанет вам в круглую сумму. И даже больше. Все работы в офицальном сервисном центре выполняются высококлассными специалистами, регулярно проходящими тренинги в учебном центре SKODA. Ремонт и обслуживание автомобиля в офицальном сервисном центре проводится на профессиональном оборудовании с использованием только оригинальных деталей, аксессуаров и рекомендованных материалов.
Четвертая категория — запасные части. Представим себе ситуацию, что вы заменили на своем бу автомобиле какую-либо запчасть, купив ее на рынке. Она не только не долго прослужила, но и привела к поломке других узлов и агрегатов вашей машины. А умный владелец SKODA приобретает запасные части у офицального дилера. Эти детали не только служат залогом качества, но и имеют гарантию 2 года без ограничения пробега автомобиля с момента покупки и установки в официальном сервисном центре SKODA.
Итого со счетом 4:1 вперед выходит новый автомобиль. Последняя и самая важная категория сравнения — безопасность. Выезжая на дорогу, вы уверены в своем автомобиле? Владельцы SKODA — да! В течение всего гарантийного срока автомобиляим предоставляется возможность технической помощи на дорогах. SKODA Assistance —это программа, которая включает в себя техническую консультацию владельца SKODA по телефону. Если неисправность невозможно устранить, то максимально быстро вам будет предоставлена помощь мобильной группы технических специалистов. При более серьезных неисправностях автомобиль будет эвакуирован до сервисного центра. На время ремонта вам будет предоставлен подменный автомобиль.
Преимущества очевидны. Оцените их и вы. Приезжайте в дилерские центры компании SKODA «Авто Сити» и «Мейджор Авто».
Первая категория спора — цена. Вы скажите, что подержанный автомобиль 3-хлетнего возраста выиграет у нового. Однозначно, да. Счет становится 0:1. Однако, если вам не хватает некоторой суммы до покупки нового автомобиля, вы можете оформить кредит. Минимальная сумма, которая должна быть у вас на руках — 120 000 руб.. Cтавкаот 15% годовых. Кредит может быть предоставлен как по полному пакету документов, таки всего по двум документам. Предложение распространяется на все модели SKODA в любой комплектации.
Вторая категория оценки «лучшего автомобиля» - сервисное обслуживание. На новые автомобили марки SKODA , купленные на территории Российской Федерации, предоставляется 2-летняя гарантия без ограничения пробега с даты продажи автомобиля. На SKODA RAPID распространяется гарантия 3 года или до достижения пробега 100 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее). Что это значит? А значит это то, что любые неисправности, возникшие по вине завода-изготовителя устраняются средствами официального сервисного центра. Итого 1:1.
Третий пункт оценки - плановое техническое обслуживание (далее ТО). 2:1 в пользу нового автомобиля. В течение всего гарантийного срока эксплуатации вам необходимо будет менять только расходные материалы: масло, фильтры, колодки. Тем самым ТО на новую машину будет гораздо дешевле, чем на бывшую в употреблении. При достижении автомобилем 3-х летнего возраста многие детали будут требовать замены. И ТО даже в гаражной мастерской встанет вам в круглую сумму. И даже больше. Все работы в офицальном сервисном центре выполняются высококлассными специалистами, регулярно проходящими тренинги в учебном центре SKODA. Ремонт и обслуживание автомобиля в офицальном сервисном центре проводится на профессиональном оборудовании с использованием только оригинальных деталей, аксессуаров и рекомендованных материалов.
Четвертая категория — запасные части. Представим себе ситуацию, что вы заменили на своем бу автомобиле какую-либо запчасть, купив ее на рынке. Она не только не долго прослужила, но и привела к поломке других узлов и агрегатов вашей машины. А умный владелец SKODA приобретает запасные части у офицального дилера. Эти детали не только служат залогом качества, но и имеют гарантию 2 года без ограничения пробега автомобиля с момента покупки и установки в официальном сервисном центре SKODA.
Итого со счетом 4:1 вперед выходит новый автомобиль. Последняя и самая важная категория сравнения — безопасность. Выезжая на дорогу, вы уверены в своем автомобиле? Владельцы SKODA — да! В течение всего гарантийного срока автомобиляим предоставляется возможность технической помощи на дорогах. SKODA Assistance —это программа, которая включает в себя техническую консультацию владельца SKODA по телефону. Если неисправность невозможно устранить, то максимально быстро вам будет предоставлена помощь мобильной группы технических специалистов. При более серьезных неисправностях автомобиль будет эвакуирован до сервисного центра. На время ремонта вам будет предоставлен подменный автомобиль.
Преимущества очевидны. Оцените их и вы. Приезжайте в дилерские центры компании SKODA «Авто Сити» и «Мейджор Авто».
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Источник: LadyVenus.ru
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