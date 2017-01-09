В Болгарии в результате снежной бури погибли сразу два человека
09.01.2017 09:20 / Общество / Прочли: 142 человек
В Болгарии сильный снег. Речь идет о снежной буре. В результате, по всей стране практически перекрыто дорожное движение. Снег блокировал движение. Поезда движутся с опозданием. Как результат, более 400 населенных пунктов остались без электричества.
Есть жертвы столь неблагоприятных погодных условий в Болгарии. Их количество – два человека. Это сообщение принадлежит горно-спасательной службе. Так, одного туриста практически завалило около полудня лавиной. Это произошло в районе природного заповедника "Рильские озера". Этот человек скончался.
Трагедию прокомментировали спасатели. Они сообщили, что "команда спасателей обнаружила и извлекла пострадавшего из-под лавины, медики сделали все возможное для спасения его жизни, но, к сожалению, он скончался".
В СМИ обнародована следующая информация: - ранее от переохлаждения в одном из сел в районе Сандански умер еще один человек. Им оказался 66-летний мужчина.
В результате многочисленных аварий на линиях электропередач без электричества остались свыше 400 населенных пунктов. Как результат, дорожное движение в северо-восточных районах страны блокировано. Такие ключевые автомагистрали как "Фракия" и "Хемус", что находятся в районе Варны и Бургаса, закрыли по причине сугробов.
Результат непогоды на срочном брифинге прокомментировала Лиляна Павлова, исполняющая обязанности министра регионального развития. Она сообщила, что "движение всех транспортных средств на территории Варны, Добрича, Силистры, Разграда, Шумена, Тырговиште, Бургаса и, частично, в области Русе по-прежнему запрещено”.
Павлова также попыталась пояснить, что "ситуация в этих районах очень сложная. Более 20 часов там идет тяжелый обильный снегопад, температура воздуха падает, очень сильный ветер наметает на дорогах сугробы, практически нулевая видимость, именно поэтому и введен запрет на движение всех автомобилей".
Закрытыми остались черноморские порты. Поезда по этой же причине продолжают двигаться с большим опозданием.
В 20 областях страны сильного ветра и снегопада объявили оранжевый код опасных метеорологических явлений. Что касается температуры воздуха, она сильно падает. На море можно наблюдать шторм. Только сейчас погода относительно улучшается.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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