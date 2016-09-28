В Лос-Анджелес вернулся самолет компании Asiana Airlines

Самолет принадлежит южнокорейской компании Asiana Airlines. Он вернулся в аэропорт вылета в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, по причине задымления в багажном отсеке. Таково официальное сообщение представителей воздушной гавани.







Известно, что авиалайнер направлялся в Сеул. На его борту находились 353 пассажира. В тот момент, когда поступил сигнал о наличии дыма в багажном отсеке, экипаж принял рещение в целях предосторожности возвратиться в Лос-Анджелес.





В воздухе самолет находился в течение нескольких часов прежде как приземлиться в аэропорту вылета.





В настоящий момент не известно, по каким причинам случилось задымление.





В результате инцидента пострадавшие отсутствуют.





Текст:

Т. Сокот



