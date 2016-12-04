Происшествие в Канаде: перевернулся автобус с детьми

Четырнадцать человек госпитализировали в ходе аварии школьного автобуса в Канаде. Происшествие произошло в провинции Манитоба.







Аварию прокомментировала полиция. Здесь сообщили, что она случилась в районе города Мэтисон-Айленд. В автобусе находились 25 детей и четверо взрослых. Это транспортное средство перевернулось.





На место ЧП отправился медицинский вертолет и шесть карет скорой помощи. Они и доставили 14 человек пострадавших в самые ближайшие больницы. В настоящий момент их жизни вне опасности.





Известно, что в автобусе находились школьники. Это были дети возрастом от 12 до 15 лет.





Что касается причины аварии, она сейчас сейчас выясняется.





Напомним, что Мэтисон-Айленд расположен в 235 км на север от Виннипега - столицы Манитобы.





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Т. Сокот



