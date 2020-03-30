Премьер-министр Австралии обещает «экономическую линию жизни»

Скотт Моррисон говорит, что Австралия выделит 130 миллиардов долларов США (63 миллиарда фунтов стерлингов; 79 миллиардов долларов США) в течение шести месяцев, чтобы сохранить «средства к существованию, которые составляют почти шесть миллионов австралийцев» - около четверти населения.

Необходимые средства к существованию включают в себя 1500 долл. США за двухнедельную «оплату труда».

«Мы будем платить работодателям, чтобы они платили своим работникам…», - сказал он.

Текст: Т. Сокот



