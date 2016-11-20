Лейтенант полиции с семьей попал в ДТП с лосем на Урале
28-летний лейтенант из полка патрульно-постовой службы Екатеринбурга накануне вечером попал в аварию на загородной трассе. В столкновении автомобиля с лосем погиб годовалый ребенок полицейского, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Авария произошла 19 ноября на дороге между поселками Шаля и Шамары. Как рассказал руководитель пресс-службы областной полиции Валерия Горелых, полицейский в гражданской одежде ехал с семьей на личном автомобиле «Mitshibishi». Внезапно на дороге появился лось, и избежать столкновения с животным стражу порядка не удалось.
Автомобиль в аварии получил серьезные повреждения, в
частности, разбита передняя часть машины и сильно деформирована крыша. Основной
удар попал в правую сторону иномарки, где на переднем сидении находился малыш в
детском удерживающем кресле. Мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью. Ребенок
скончался сразу после того, как «скорая» привезла его в больницу.
Водитель и его супруга, находившаяся на заднем сидении, не
пострадали и от госпитализации отказались. Дикое животное от сильного удара
погибло на месте происшествия.
Текст: Е. Скобелева