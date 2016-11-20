Лейтенант полиции с семьей попал в ДТП с лосем на Урале

Авария произошла 19 ноября на дороге между поселками Шаля и Шамары. Как рассказал руководитель пресс-службы областной полиции Валерия Горелых, полицейский в гражданской одежде ехал с семьей на личном автомобиле «Mitshibishi». Внезапно на дороге появился лось, и избежать столкновения с животным стражу порядка не удалось.

Автомобиль в аварии получил серьезные повреждения, в частности, разбита передняя часть машины и сильно деформирована крыша. Основной удар попал в правую сторону иномарки, где на переднем сидении находился малыш в детском удерживающем кресле. Мальчик получил травмы, не совместимые с жизнью. Ребенок скончался сразу после того, как «скорая» привезла его в больницу.

Водитель и его супруга, находившаяся на заднем сидении, не пострадали и от госпитализации отказались. Дикое животное от сильного удара погибло на месте происшествия.

Текст: Е. Скобелева