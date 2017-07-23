Атипичное лето: в Питере выпал «июльский снег»

В субботу, 22 июля, в северной столице выпал сильный град. Происходило это днем. В отдельных районах размер выпавших градин был с вишню, местами выросли целые сугробы из града. После того, как скопления твердых осадков растаяли, оказались затоплены несколько улиц северной столицы. Горожане активно делились впечатлениям от такого природного явления, а также фотографиями в социальных сетях.











Так, в популярном среди петербуржцев паблике «ДТП И ЧП. Санкт-Петербург» в социсети «Вконтакте» юзеры несколько поэтично сообщали, что град был «размером с крупную черешню». По словам пользователей, целые заносы из града образовались в Московском и Адмиралтейском районах города. Поэтому и не удивительно, что, когда кучи града начали таять, отдельные районы Петрограда немного подтопило.









Текст: Е. Скобелева