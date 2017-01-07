Молодой офицер ОМОНа случайно застрелился в Санкт-Петербурге
Органы следствия выясняют обстоятельства гибели сотрудника ОМОН Федеральной службы войск национальной гвардии. Боец, находящийся на базе спецподразделения в резерве, получил смертельное ранение из собственного табельного оружия. Предположительно, произошел несчастный случай – так пока квалифицируют гибель бойца.
Как сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, трагический
инцидент произошел днем 5 января в служебном помещении на базе ОМОН в Красном
Селе. Отмечается, что в результате неосторожного обращения с оружием 31-летний
сотрудник ОМОН, старший сержант полиции, выстрелил из табельного пистолета Макарова
себе в лицо.
Бригада «скорой» срочно отвезла пострадавшего офицера в
больницу, но медики не смогли спасти его жизнь. Сейчас по данному факту проводится
доследственная проверка. Также одновременно служебное расследование начало
командование Северо-Западного округа войск.
Текст: Е. Скобелева