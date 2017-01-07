Молодой офицер ОМОНа случайно застрелился в Санкт-Петербурге

Как сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, трагический инцидент произошел днем 5 января в служебном помещении на базе ОМОН в Красном Селе. Отмечается, что в результате неосторожного обращения с оружием 31-летний сотрудник ОМОН, старший сержант полиции, выстрелил из табельного пистолета Макарова себе в лицо.



Бригада «скорой» срочно отвезла пострадавшего офицера в больницу, но медики не смогли спасти его жизнь. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Также одновременно служебное расследование начало командование Северо-Западного округа войск.

Текст: Е. Скобелева