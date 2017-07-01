Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
Во французский Страсбург слетелись главы держав, чтобы проститься с Гельмутом Колем

Рейтинг: 1.0/5 (2 голосов)

Во французский Страсбург слетелись главы держав, чтобы проститься с Гельмутом Колем

01.07.2017 16:01 / Политика / Прочли: 283 человек

Сегодня в Страсбурге европейские лидеры прощаются с бывшим канцлером ФРГ, который скончался 16 июня.

В Страсбурге в субботу, 1 июля, проходит Европейский акт прощания с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем. В этот французский город, в котором расположен Европарламент, слетелись лидеры большинства европейских стран. Среди них: действующий канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, немецкий президент Франу-Вальтер Штайнмайер, молодой лидер французов Эммануэль Макрон, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньягу, британский премьер Тереза Мей. Премьер-министр Российской Федерации также прибыл попрощаться с покойным канцлером, сопровождает главу российского правительства вдова первого президента России Наина Ельцина. Среди гостей печального действа много и действующих, и бывших руководителей структур Европейского Союза, политиков мирового масштаба. В частности, в Страсбург прибыл экс-президент США Билл Клинтон.

В режиме реального времени траурную церемонию транслируют немецкие телевизионщики и официальный телеканал Еврокомиссии.

Такого рода общеевропейскую официальную церемония прощания с выдающимся политическим деятелем организовали впервые в истории Евросоюза. Гроб с телом Коля накрыли небесно-звездным флагом этой международной политической организации в знак признательности за его заслуги перед Европой.

Известно, что со Страсбурга гроб с телом политика будет доставлен в город Шпайер в Германию (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где Коль будет предан земле.

С речью над гробом политического деятеля выступили многие высокопоставленные люди. Первым говорил председатель Европарламента Антонио Таяни. Он назвал Коля «великим европейцем и великим политиком», отметил, что покойный всегда ратовал за свободу и демократические ценности, за объединения континента, выступал против возведения невидимых стен и тоталитаризма.

На родине Гельмута Коля, который возглавлял правительство ФРГ в период 1982–1998 годов, называли также канцлером национального единства. Именно при его правлении и в большой степени благодаря его стараниям Германия снова стала целостным единым государством. Скончался Гельмут коль 16 июня 2017 года.

Текст: Е. Скобелева 

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
ЧП на шахте в Норильске: взорвалась газовоздушная смесьЧП на шахте в Норильске: взорвалась газовоздушная смесь
07.07.2017 12:04 / Происшествия
Ранее в СМИ было сообщение о том, что в результате взрыва на руднике "Заполярный" погибли люди - три человека....
Американская компания Space X вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Американская компания Space X вывела на орбиту телекоммуникационный спутник
07.07.2017 11:14 / В мире
Речь идет о телекоммуникационном спутнике консорциума Intelsat. Что касается возвращения нижней ступени ракеты...
На востоке Гамбурга вспыхнул крупный пожарНа востоке Гамбурга вспыхнул крупный пожар
07.07.2017 11:13 / Происшествия
На складе автомобильного салона произошел пожар: горели покрышки....
В результате давки на футбольном матче в Малави погибли восемь человек В результате давки на футбольном матче в Малави погибли восемь человек
07.07.2017 11:12 / Происшествия
Представители полиции сообщили, что количество жертв увеличится....
Новостройки Новой МосквыНовостройки Новой Москвы
07.07.2017 10:58 / Общество
Территория, которая ранее принадлежала Подмосковью, значительно изменилась из-за растущих границ Москвы и прис...
Певица Кеша готова напомнить о себе после длительного молчанияПевица Кеша готова напомнить о себе после длительного молчания
07.07.2017 10:18 / Шоу-бизнес / Видео
После продолжительного перерыва 30-летняя американская певица Кеша хочет вернуться на сцену. В последнее время...
Мобильные устройства Apple оказались под угрозой запрета во всем миреМобильные устройства Apple оказались под угрозой запрета во всем мире
07.07.2017 10:10 / В мире
Американская компания Qualcomm, производящая чипы, обратилась в Комиссию по международной торговле США с жалоб...
В Бурятии разбился частный вертолет, пилот не выжилВ Бурятии разбился частный вертолет, пилот не выжил
07.07.2017 09:58 / Происшествия
Следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту ...
Девятиклассников будут допускать к экзаменам после собеседованияДевятиклассников будут допускать к экзаменам после собеседования
07.07.2017 09:36 / Общество
С 2018 года для выпускников 9-х классов обязательным станет устное собеседование по русскому языку перед экзам...
У певца Хулио Иглесиаса нашелся еще один сынУ певца Хулио Иглесиаса нашелся еще один сын
07.07.2017 09:29 / Шоу-бизнес
Отпрыском знаменитости оказался 41-летний житель Валенсии Хавьер Санчес. Родство мужчин подтвердил тест на отц...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Look here: Howfacecare.com health for woman.
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2017 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100