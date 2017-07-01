Во французский Страсбург слетелись главы держав, чтобы проститься с Гельмутом Колем

В Страсбурге в субботу, 1 июля, проходит Европейский акт прощания с экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем. В этот французский город, в котором расположен Европарламент, слетелись лидеры большинства европейских стран. Среди них: действующий канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, немецкий президент Франу-Вальтер Штайнмайер, молодой лидер французов Эммануэль Макрон, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньягу, британский премьер Тереза Мей. Премьер-министр Российской Федерации также прибыл попрощаться с покойным канцлером, сопровождает главу российского правительства вдова первого президента России Наина Ельцина. Среди гостей печального действа много и действующих, и бывших руководителей структур Европейского Союза, политиков мирового масштаба. В частности, в Страсбург прибыл экс-президент США Билл Клинтон.

В режиме реального времени траурную церемонию транслируют немецкие телевизионщики и официальный телеканал Еврокомиссии.

Такого рода общеевропейскую официальную церемония прощания с выдающимся политическим деятелем организовали впервые в истории Евросоюза. Гроб с телом Коля накрыли небесно-звездным флагом этой международной политической организации в знак признательности за его заслуги перед Европой.

Известно, что со Страсбурга гроб с телом политика будет доставлен в город Шпайер в Германию (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), где Коль будет предан земле.

С речью над гробом политического деятеля выступили многие высокопоставленные люди. Первым говорил председатель Европарламента Антонио Таяни. Он назвал Коля «великим европейцем и великим политиком», отметил, что покойный всегда ратовал за свободу и демократические ценности, за объединения континента, выступал против возведения невидимых стен и тоталитаризма.

На родине Гельмута Коля, который возглавлял правительство ФРГ в период 1982–1998 годов, называли также канцлером национального единства. Именно при его правлении и в большой степени благодаря его стараниям Германия снова стала целостным единым государством. Скончался Гельмут коль 16 июня 2017 года.

Текст: Е. Скобелева