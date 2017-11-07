В планах Сирии присоединиться к Парижскому соглашению о климате

Для общественности интересным оказались данные, которые имеют отношение к намерению Сирии присоединиться к Парижскому соглашению на предмет климата.





В СМИ обнародована информация о том, что эти данные распространяются ссылкой на некую некоммерческую организацию. Напомним, что ее общественные представители САР принимают участие в 23-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН, которая касается изменения климата (COP-23) и проходит в Бонне.





В результате, Сирия окажется последней страной, которая подпишет договоренности.





В том случае, если США выйдут из Парижского соглашения, тогда это будет единственное государство, которое не будет выполнять условия, уже прописанные в документе.





Текст: Т. Сокот