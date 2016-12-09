В Каире вследствие теракта погибли шестеро полицейских

По состоянию на данный момент ответственности за террористическую атаку не взяла на себя ни одна группировка.

Взрыв, прогремевший на одном из КПП в столице Египта, унес жизни шести правоохранителей.

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