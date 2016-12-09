В Каире вследствие теракта погибли шестеро полицейских
09.12.2016 14:27 / Происшествия / Прочли: 109 человек
Взрыв, прогремевший на одном из КПП в столице Египта, унес жизни шести правоохранителей.
В пятницу, 9 декабря, в столице Египта Каире на воздух взлетел один из-контрольно-пропускных пунктов. По данным местной прессы, детонировало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном контейнере возле КПП. В результате теракта погибли шестеро сотрудников полиции. Еще трое получили различные ранения.
По состоянию на данный момент ответственности за террористическую атаку не взяла на себя ни одна группировка.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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