Мощный взрыв случился на электростанции в Китае

Взрыв прогремел на теплоэлектростанции, город, Цзыбо, провинция Шаньдун, Восточный Китай. О нем стано известно в результате обнародованного заявления администрации города.







Есть последствия случившегося - по меньшей мере погибли сразу два человека еще девять оказались ранены.

Согласно обнародованным предварительным данным, взрыв произошел в установке для десульфурирования емкости с аммиаком.





Сразу на место происшествия отправились сотрудники полиции и пожарные. С ними вместе отправились экологи и иные экстренные службы.





В сообщении сказано, что электростанция обеспечивает теплом и энергией в пределах 110 предприятий города, в том числе и жилые районы.





Власти заняты тем, что устанавливают причины аварии.





Текст:

Т. Сокот



