Коронавирус: Rwandair сокращает зарплаты до 65%

В памятке своим сотрудникам Руандаир сказал, что было принято решение «избегать увольнения персонала».



Это также продлило приостановление контрактов для пилотов и второстепенного персонала до дальнейшего уведомления.

«Это чрезвычайно трудное решение, однако, выбор, который мы сделали, является лучшим вариантом в настоящее время», - говорится в записке.

Стюардесса, информирующая общественность на условиях анонимности, сказала, что сокращение зарплаты не было неожиданностью.

«Очень грустно, мы всегда ожидаем худшего на этот раз. Это самое сложное время, которое я пережил за четыре года работы с Rwandair », - сказала она.

Авиакомпания, выполняющая рейсы в 26 международных пунктов назначения в Африке, Азии и Европе, прекратила полеты 19 марта после того, как Руанда объявила об ограничительных мерах по прекращению распространения вируса.

Страна сообщила о восьми новых случаях коронавируса в воскресенье, общее количество которых достигло 191 с 92 выздоровлениями и без смертельных исходов.





Текст: Т. Сокот



