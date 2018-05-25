Подходящие цвета для кухни
25.05.2018 19:24 / В мире / Прочли: 275 человек
Опытные дизайнеры утверждают, что бывают неудачные комбинации, а не плохие цвета. Поэтому при комбинировании разных цветовых оттенков следует быть очень внимательными, так как при неудачном сочетании цвета результат получится«плачевным».
Скорее всего, в такую квартиру жильцы даже не захотят въезжать. При выборе цвета для будущей кухни необходимо представить, как будет сочетаться отделка стен, мебель, шторы и так далее.
В интернете существует много фотографий с готовым дизайном кухни, которые смогут помочь начинающим дизайнерам иливладельцам жилья. На таких сайтах можно увидеть, какие характерные особенности имеют разные цвета. К примеру, яркиецвета привлекают внимание, а вот бежевый или белый цвет – невесомый и спокойный. Давайте об этом поговорим немного подробнее.
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Тёплые цвета для кухни. Не все любители пёстрых цветов желают, чтобы их кухня напоминала радугу. Для таких людей вполне приемлемыми окажутся такие сочетания цветов, как светло оранжевый, красный, а также бежевый, белый и небесно-голубой цвет.
Холодные цвета для кухни. Здесь используется такой же принцип, необходимо сочетать близкие оттенки. Можно комбинировать зелёный и синий цвет с белым или насыщенным светло-оливковым цветом. Кроме того, стены, пол и потолок вообще можно сделать чисто белыми, а вот потом расставлять яркие аксессуары. Например, светильники, яркие картины, небольшие коврики, цветные стулья, табуретки и другие предметы декора.
Если в кухне осуществлять достаточно часто перестановку вещей и мебели, то будет создаваться чувство абсолютно нового образа. Скорее всего, это подойдёт тем людям, которые устают от однообразия и любят перемены. Им лучше воспринимаются пёстрые «пятна» на белом холсте.
Современная кухня. В последнее время достаточно популярным стало сочетание холодных и тёплых красок. К примеру, можно сочетать красный диван с «шоколадной» мебелью, а также поиграть с разноцветным кухонным фартуком, посудой и плитой. Такое комбинирование мебели будет достаточно тёплым и ярким.
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Источник: LadyVenus.ru
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