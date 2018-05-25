Подходящие цвета для кухни

Скорее всего, в такую квартиру жильцы даже не захотят въезжать. При выборе цвета для будущей кухни необходимо представить, как будет сочетаться отделка стен, мебель, шторы и так далее.





В интернете существует много фотографий с готовым дизайном кухни, которые смогут помочь начинающим дизайнерам иливладельцам жилья. На таких сайтах можно увидеть, какие характерные особенности имеют разные цвета. К примеру, яркиецвета привлекают внимание, а вот бежевый или белый цвет – невесомый и спокойный. Давайте об этом поговорим немного подробнее.





Перед тем, как начинать ремонт задумайтесь о том, где на время пожить. Многие считают, что во время ремонта можно жить в комнате, в которой работы еще не начались и так экономить, но это заблуждение. Лучше оставить свое жилье на время, так вы не будете мешать ремонту и он закончится на много быстрее, а Группа Компаний Валдай предоставит вам жиле по очень доступным ценам на этот период.

Тёплые цвета для кухни. Не все любители пёстрых цветов желают, чтобы их кухня напоминала радугу. Для таких людей вполне приемлемыми окажутся такие сочетания цветов, как светло оранжевый, красный, а также бежевый, белый и небесно-голубой цвет.





Холодные цвета для кухни. Здесь используется такой же принцип, необходимо сочетать близкие оттенки. Можно комбинировать зелёный и синий цвет с белым или насыщенным светло-оливковым цветом. Кроме того, стены, пол и потолок вообще можно сделать чисто белыми, а вот потом расставлять яркие аксессуары. Например, светильники, яркие картины, небольшие коврики, цветные стулья, табуретки и другие предметы декора.





Если в кухне осуществлять достаточно часто перестановку вещей и мебели, то будет создаваться чувство абсолютно нового образа. Скорее всего, это подойдёт тем людям, которые устают от однообразия и любят перемены. Им лучше воспринимаются пёстрые «пятна» на белом холсте.





Современная кухня. В последнее время достаточно популярным стало сочетание холодных и тёплых красок. К примеру, можно сочетать красный диван с «шоколадной» мебелью, а также поиграть с разноцветным кухонным фартуком, посудой и плитой. Такое комбинирование мебели будет достаточно тёплым и ярким.



