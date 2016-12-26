Хозяйке на заметку: что учитывать при выборе мясорубки

Механические мясорубки, которые были популярны в недавнем прошлом, активно вытесняются устройствами с электроприводом. Современные мясорубки способны не только перемолоть мясо, им под силу сделать густой сок, перетереть сахар в пудру и измельчить овощи несколькими способами. Выбирая кухонную помощницу, советуем учитывать собственные нужды и четыре ключевых параметра устройств.

Мощность

Многие производители указывают максимальную мощность устройства при блокировке вала, которая может достигать 2200 Вт и выше. Но гораздо важнее брать во внимание номинальную (при которой агрегат способен работать без перегрева). В этом случае более чем достаточно для измельчения даже жилистого или замороженного мяса 500–800 Вт, как в моделях Bosch MFW 68680 и Zelmer 987.88. Приобретение мясорубки с небольшой мощностью непрактично, так как потребуется тщательная подготовка сырья перед измельчением.

Материал изготовления

Как и любая кухонная техника, мясорубки не застрахованы от падений и ударов. Поэтому агрегаты из стали или металла более надежны и практичны, нежели пластиковые. Но стоят такие модели достаточно дорого. Устройства с металлическим загрузочным лотком и корпусом массивны, но в то же время устойчивы и прочны.

При бережном обращении мясорубки с пластиковым корпусом, которые широко представлены на сайте magazilla.ru, прослужат ни один год, ведь двигатель и режущий механизм в них выполнены из металла.

Дополнительные возможности и функции

Среди самых важных функций современных устройств можно назвать реверс и защиту двигателя от перегрузок. Для защиты мотора может использоваться электрический предохранитель (автоматический прерыватель цепи) или пластиковая втулка. Последняя обеспечивает механическую блокировку. Такой тип предохранителей используется в моделях Bosch MFW 1501, Braun G3000.

Реверс или вращение шнека в обратном направлении необходим в случае, если измельчаемый продукт препятствует нормальной работе устройства. Чтобы не пришлось полностью разбирать мясорубку, достаточно нажать на кнопку «реверс» и шнек вытолкнет содержимое во входное отверстие устройства. Этой полезной опцией оснащены практически все современные приборы, например Moulinex ME 620, Zelmer 987.88 и другие.

Насадки

Благодаря различным насадкам современные мясорубки выполняют функции соковыжималки, кофемолки и других кухонных приборов. С помощью насадки для томатов и овощей можно приготовить вкусное пюре или мусс, а специальный диск с фигурными прорезями позволит сформировать из теста печенье всевозможных форм. Устройства Unit UGR-457, Redmond RMG-1205-8, Zelmer MM 2000.88 и другие способны сформировать полые мясные трубочки кеббе и комплектуются узкими насадками для приготовления домашней колбасы. Модель Kenwood MG 517 с легкостью нарежет овощи кубиками. Но стоит учитывать, что некоторые продукты насадки такого плана не измельчают, а мнут. В инструкции производитель указывает, для каких продуктов — сырых или термически обработанных — предназначена насадка.