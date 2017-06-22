В Сеть залили второй трейлер седьмого сезона «Игры престолов»

Вышел второй трейлер нового сезона сериала «Игра престолов», снятого по мотивам серии книг американского писателя Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».



Новый рекламный ролик-нарезку наиболее эффектных фрагментов седьмого сезона «Игры» опубликовала на своем канале на видеохостинге YouTube телеканала HBO. Ключевой фразой трейлера стали слова «Зима уже здесь». Кроме того, в видео, кроме основных персонажей саги, можно увидеть жутких белых ходоков, приготовления к войне и кадры боев.

Напомним, первую серию «Игры престолов» покажут уже 16 июня.

Текст: Е. Скобелева

