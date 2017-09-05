В Подмосковье ученик открыл стрельбу в классе и вырубил учительницу молотком
Малолетний террорист стрелял в одноклаcсников с «воздушки», а к педагогу применил молоток, по другим данным – кухонный топорик.
Ученик школы № 1 в подмосковной Ивантеевке пришел в учебное
заведение с молотком (по другой информации – с кухонным топориком) и нанес им
удар в голову учительнице. Кроме того, несовершеннолетний преступник применил
пневматическую винтовку, сообщают в пресс-службе главка полиции Московской
области. Перед этим подросток разбросал по классной комнате дымовые шашки.
Учащиеся, напуганные происходящим, выпрыгивали в окна. Вследствие чего трое из
учеников получили повреждения. По счастью, никто в результате действий
подростка не погиб. Но потерпевшая учительница в настоящий момент находится в
реанимационном отделении больницы.
Несовершеннолетнего преступника задержали полицейского, а свидетели в один голос твердят, что свое нападение тинейджер планировал давно.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области в отношении подростка, устроившего стрельбу в школе, возбудили уголовное дело пос татье «Хулиганство».
Текст: Е. Скобелева