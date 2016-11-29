Разрешение на работу высококвалифицированным специалистам (ВКС)

Компании, привлекающие ВКС, часто сталкиваются с проблемами при подаче уведомлений о выплате заработной платы. Многие компании не уделяют должного внимания этой процедуре, а ведь именно эта процедура может стать причиной попадания добросовестной компании в число компаний, находящихся под особым вниманием ГУВМ МВД России. На практике бывают случаи, когда на компанию в связи с нарушениями по подаче таких уведомлений могут наложить штраф в размере до 1 000 000 рублей. Давайте попробуем понять, что может пойти не так.

Оформить разрешение на работу иностранному гражданину с особым статусом высококвалифицированного специалиста (иногда их называют просто “ВКС”) можно по достаточно удобной процедуре. Но в этом случае на компанию - работодателя ложится обязательство ежеквартально уведомлять полицию о выплате зарплаты, работающему у нее высококвалифицированному специалисту. Ранее большая часть компаний подавала такие уведомления лично, но после ряда изменений в инстанциях личная подача таких уведомлений сильно затруднена, поэтому компании стали посылать уведомления по почте, самостоятельно определяя почтовые адреса, куда они эти уведомление направляли. В этом и кроется большая ошибка! Ведь отправляя уведомления почтой не на тот адрес, компания-работодатель ставит себя под удар, потому что формально нарушает требования МВД по подаче уведомлений. Отправленное почтой уведомление возвращается обратно спустя какое-то время, а не попадает в базу МВД, и поэтому на компанию фиксируется нарушение. Есть и еще одна проблема! Отправляя уведомления почтой, Вы не сможете получить от почтового сотрудника комментарий по заполненным Вами формам, что также, как и в предыдущем случае, может сыграть злую шутку. Неправильно заполненное уведомление о выплате зарплаты ВКС также не будет принято инстанцией.

Практика крупных компаний говорит лишь об одном: подавать уведомления нужно в срок и только лично инспектору. Для этого отведен период в течение 30 дней по окончанию каждого квартала.

Высококвалифицированным специалистом (ВКС) признается иностранный работник, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия привлечения его к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение им заработной платы (вознаграждения) в размере двух и более миллионов рублей за период, не превышающий одного года. Получить разрешение на работу в качестве ВКС могут иностранные граждане как из стран ближнего, так и дальнего зарубежья.