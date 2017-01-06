Происшествие в Индонезии: за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет

Самолет принадлежит индонезийской авиакомпании Wings Air. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, которая произошла в городе Кетапанг, провинция Западный Калимантан.







Происшествие прокомментировал Эдвард Сирайт, генеральный директор компании Lion Air, в состав которой входит Wings Air. Он отметил, что никто из 30 пассажиров и пяти членов экипажа пострадавшие отсутствуют. Глава компании обратил внимание на то, что "инцидент не повлиял на работу аэропорта города Кетапанг".





Напомним, что в прошлом году в авиационной сфере Индонезии случилось много происшествий, статистика насчитала 42 происшествия, в то время как в 2015 таких было 28 инцидентов.





Текст: Т. Сокот



