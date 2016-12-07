Автомобильную дорогу Ставрополье перекрыли из-за снегопада
07.12.2016 18:22 / Происшествия / Прочли: 80 человек
На дороге Новоалександровск - станица Григорополисская до сих пор продолжает работать снегоуборочная и посыпательная техника.
Сотрудники ГИБДД приняли решение ввести временное ограничение для всех видов транспорта на автодороге Новоалександровск - станица Григорополисская, Ставропольский край. Причина - непогода.
Обратим внимание на то, что объездной дороги на этом участке нет. Это информация отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Текст сообщения носит следующий характер - "в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Новоалександровского района вводится временное ограничение движения для всех видов транспорта. Данное ограничение действует на автодороге Новоалександровск - станица Григорополисская со 2 по 35 километр в границах Ставропольского края. Объездной дороги данного участка нет".
В отделе пропаганды также сообщили, что "в настоящее время работает снегоуборочная и посыпательная техника: на проезжей части образованы снежные накаты и гололед. Госавтоинспекция Ставрополья настоятельно рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте".
Напомним, что в станице проживает приблизительно 9 тыс. человек.
Согласно обнародованным данным Гидрометцентра России, сегодня, 7 декабря, в Ставропольском крае можно наблюдать сильные осадки. Это снег и мокрый снег, а также дождь. На непогоду повлиял и сильный ветер, 15-20 м/с.
Уже завтра, 8 декабря, в крае возможно понижение температуры. Однако, ветер начнет усиливаться. На дорогах ожидается не только гололедица, но и снежные накаты.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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