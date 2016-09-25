Австралийскому штату Новый Южный Уэльс угрожает крупное наводнение

Проливные дожди продолжаются в Новом Южном Уэльсе. Они считали причиной крупного наводнения в центральных районах самого густонаселенного австралийского штата.







Достаточно серьезная ситуация сложилась в городке Форбс. Здесь проживает более 7500 человек.





Сообщение метеорологов следующее. Они ожидают, что сегодня вечером уровень воды в протекающей через город реке Лахлан существенно изменится. Он превысит отметку 10,7 метра. Если этот прогноз действительно подтвердится, городу угрожают весьма масштабное затопление.





К этому времени власти провели эвакуацию жителей Форбса и еще нескольких расположенных рядом от него маленьких населенных пунктов.





Ситуацию прокомментировал представитель спасательной службы штата. Он сообщил, что в субботу и минувшей ночью спасатели ответили в пределах 2280 звонков местных жителей. В 93 случаях просили, чтобы помогли покинуть затапливаемые дома, а также застрявшие на возникших в результате наводнения островах автомашины.





Сообщения о жертвах и пострадавших в настоящий момент отсутствуют.





Текст:

Т. Сокот



