В Китае казнили мужчину, расстрелявшего чиновника из гвоздемета

Цзинлун в 2013 году решил жениться и к свадьбе начал делать ремонт в доме. Позднее секретарь парткома комитета деревни Хэ Цзяньхуа приказал снести строение. Цзинлун не стал уезжать, после чего вся его семья была избита. В итоге мужчина покинул дом, и тот был незаконно разрушен по приказу чиновника.

После этого инцидента девушка бросила Цзинлуна. Решив отомстить представителю власти, мужчина убил его.