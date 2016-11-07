Происшествие в аэропорту в Бангладеш: в результате нападения неизвестного погиб один человек

В результате случившегося погиб по крайней мере один сотрудник безопасности и еще трое ранены. Пострадавших направили в ближайшую больницу. Происшествие произошло в международном аэропорту Дакки, Бангладеш.







О трагедии известно следующее: злоумышленник напал после того, как его сотрудники попросили его предъявить его документы. Инцидент случился при входе в зону вылета аэропорта.





К этому времени полиция уже задержала преступника. Он сообщил, что работает уборщиком в аэропорту.





До сих пор нет информации о том, связан ли подозреваемый с какой-либо террористической группировкой, либо нет.









Текст:

Т. Сокот



