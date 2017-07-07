В Бурятии разбился частный вертолет, пилот не выжил
Следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки в Окинском районе Бурятии вертолета «Bell 206». Дело заведено по ч. 2 ст. 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Утром 5 июля в Окинском районе, в 25-ти км от местности Шумак, вертолет «Bell 206» жителя города Иркутска, находящийся в аренде у одной из местных коммерческих организаций, совершил аварийную посадку. От полученных телесных повреждений пилот аппарата скончался. Воздушное судно получило значительные повреждения.
Проводится
комплекс следственных действий для установления причин и всех обстоятельств
авиационного инцидента.
Текст:
Е. Скобелева