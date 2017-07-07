В Бурятии разбился частный вертолет, пилот не выжил

Утром 5 июля в Окинском районе, в 25-ти км от местности Шумак, вертолет «Bell 206» жителя города Иркутска, находящийся в аренде у одной из местных коммерческих организаций, совершил аварийную посадку. От полученных телесных повреждений пилот аппарата скончался. Воздушное судно получило значительные повреждения.

Проводится комплекс следственных действий для установления причин и всех обстоятельств авиационного инцидента.

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Е. Скобелева