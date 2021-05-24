Суд Египта отклонил апелляцию об освобождении корабля





Суд в Египте отклонил ходатайство владельца судна, заблокировавшего Суэцкий канал в марте, о его освобождении.

Судовладелец Ever Given хотел, чтобы его судно было освобождено до вынесения решения по другому делу, по которому Управление Суэцкого канала требует компенсации за шестидневный карантин.

Власти хотят, чтобы судно задержали до тех пор, пока не будет выплачена компенсация. Он требует 916 млн долларов в качестве компенсации от владельца Ever Given, Шои Кисена.

Власти заявляют, что компенсация покрывает расходы на освобождение судна, нанесенный ущерб и отклонение судов от канала.